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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الصعق الكهربي الناجم عن هطول أمطار بباكستان لـ6 قتلى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت حصيلة ضحايا الصعق الكهربي الناجم عن هطول الأمطار الغزير، اليوم الإثنين، بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الباكستاني إلى ستة أشخاص، من بينهم فتاة (تبلغ من العمر 11 عامًا).
وأفاد مكتب الأرصاد الجوية - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين- بأنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على نطاق واسع وهبوب العواصف الرعدية والرياح إلى غد الثلاثاء في مدينة كراتشي وفي أجزاء أخرى من الإقليم.
ووفقًا لمدير مكتب الأرصاد، فإنه من المحتمل أن تنتهي الرياح الموسمية بعد غد الأربعاء ولن يكون هناك فرصة كبيرة لسقوط الأمطار خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
ومن جهتها، أعلنت وزارة التعليم في إقليم السند أن المدارس والكليات والجامعات وجميع المعاهد التعليمية بمدينة كراتشي ستظل مغلقة غدًا، كما سيتم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها في جامعة كراتشي إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وفي أعقاب نوبة الأمطار الأولى صباح اليوم، تعطل نحو 400 وصلة مغذية لامدادات الطاقة تابعة لشركة كراتش للكهرباء.
كما لفتت الشبكة الباكستانية إلى أن هطول الأمطار الغزيرة بمدينة حيدر آباد القريبة تسبت في إلحاق أضرار وكانت الطرق في الغالب غارقة، كما واجه السكان في عدة أماكن صعوبات جمة حيث اجتاحت المياه المنازل وتوقف الإمداد الكهربائي أيضًا.
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