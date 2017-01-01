الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

برشلونة يكشف حقيقة العرض الروسي لمالكوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:59 م
لمالكوم
لمالكوم
وكالات
طباعة
ads
كشفت برشلونة حقيقة تلقي النادي عرضًا من روسيا، للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح البلوجرانا.

وذكرت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، مستعد لدفع ما يقرب من 40 مليون يورو، للحصول على خدمات مالكوم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة شدد لها على أنه لم يتلق أي عرض من أي ناد خلال الفترة الحالية، لرحيل مالكوم عن الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد الحصول على 41 مليون يورو، التي استثمرها الصيف الماضي في التعاقد مع مالكوم قادمًا من بوردو الفرنسي.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة أن الجناح البرازيلي هو من سيقرر أين سيلعب الموسم المقبل.

ولم يحظ مالكوم منذ مجيئه لبرشلونة في صيف 2018 قادمًا من بوردو الفرنسي، بدقائق كثيرة للعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وشارك مالكوم بالموسم الماضي في 24 مباراة معظمها كبديل، سجل فيها 4 أهداف.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. حريق هائل بكنسية الأنبا بولا بشبرا الخيمة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم فاروق جعفر وأيمن يونس

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

ستوديو

المنتج وليد توفيق يتعاقد مع عبد الحميد العوام لاستكمال فيلم "احلى صحبة"

"بين بحرين" يفوز بجائزتين في مهرجان "تازة الدولي لسينما التنوع" بالمغرب

نشأت الديهي: الوضع ليس مثالي لكنه أفضل من الماضي

«الإخوة أبو شعر» في حفل كامل العدد بساقية الصاوي (صور)

ads

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل بوجبا

محمد نادي ينتقل إلى سموحة

التعادل يحسم مباراة أياكس وسيفاس سبور

شرط جديد من الدوسري لتجديد عقده مع الهلال السعودي

الرئيس نيوز

إغلاق مقاهي الإسماعيلية 1 صباحًا لمواجهة ارتفاع حالات الطلاق!

إصابة عسكريين أتراك في غارات شنها الجيش الليبي على "مصراتة"

الإحصاء: المصريون ينفقون 37% من دخولهم على الطعام.. والتعليم في ذيل القائمة

الإحصاء: ارتفاع "معدل الفقر العام" إلى 32.5% خلال عام 2017- 2018

منوعات

"العيون الخمس" تجتمع لبحث التهديدات الإلكترونية

ثعبان عض هنديًا.. فمزقه بأسنانه ووضعه في كيس

دراسة: احتفاظك بالأسرار يضر بصحتك

سعودي يرفض إقامة حفل زفاف ابنته.. والسبب؟

كشكول

التعليم: حالة غش واحدة في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية

المحرصاوي يتفقد الحسين الجامعي ويلتقى المشاركين بورش عمل مؤتمر للكبد والجهاز الهضمي

شمال سيناء الأزهرية تكرم أوائل الشهادة الثانوية

اعتماد 5 معاهد أزهرية بمنطقة الغربية

إسلام سياسي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

تكريم واستعراض بـ"ثقافة شمال سيناء"

"ولاد حارتنا" بنادى الكتاب بثقافة أسيوط

الخميس.. "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

"ولاد البلد" بثقافة سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك