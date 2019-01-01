"سلامة": الدولة الليبية لا يمكن أن تقوم دون احتكارها القوة والسلاح

دعا غسان سلامة، المبعوث الأممي الليبي، لاتفاق بين الدول المؤثرة بليبيا على وقف النزاع هناك، بالإضافة إلى هدنة بالمنطقة والعمل لضمان تنفيذ حظر السلاح، مضيفًا أن الدولة الليبية لا يمكن أن تقوم دون احتكارها القوة والسلاح.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في ليبيا، وقال سلامة: تلقينا 30% فقط من المساعدات الإنسانية التي تحتاج إليها ليبيا، مؤكدًا أن حماية المدنيين والعمال الإنسانيين يتطلب موقفا دوليا حازماُ.



وأشار المبعوث الأممي إلى وجود خطر كبير بتسليح النزاع النفطي وسينعكس سلبًا في مستقبل ليبيا، مؤكدًا أن هناك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا من كل الأطراف.