سوريا تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الإثنين، دعم سوريا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي يقف خلف كل عدوان إرهابي على سوريا وفلسطين والمنطقة العربية بأسرها.



وأوضح المقداد، خلال استقباله قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والإسلامية محمود الهباش، أن ما تعرضت له سوريا من مؤامرة إرهابية كبرى في السنوات الثماني الأخيرة كان أحد أهدافها الرئيسة ضرب القضية الفلسطينية.



وأدان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، الجرائم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وخاصة تدميره لمساكنهم في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة.



من جانبه، أشار الهباش إلى أن سوريا انتصرت على هذه المؤامرة بفضل صمود الشعب، معربًا عن رغبة الجانب الفلسطيني بتعزيز التعاون والتنسيق مع سوريا في مختلف المجالات، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.