المبعوث الليبي: ليبيا أصبحت ساحة تجارب عسكرية

دعى غسان سلامة، المبعوث الأممي الليبي، السلطات الليبية، لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا، قائلًا إن ليبيا أصبحت ساحة تجارب عسكرية تكنولوجيا عسكرية جديدة وأسلحة قديمة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في ليبيا.



وأوضح سلامة، أن الدعم الخارجي زاد من العنف في ليبيا، وهناك منصات إطلاق الصواريخ انتقلت إلى ليبيا بدعم من حكومات أجنبية.



وأشار إلى أن هناك دولا أرسلت مشغلين وطيارين لتشغيل أسلحة نقلتها إلى ليبيا، بالإضافة إلى وجود جماعات متطرفة تشارك بالقتال اليوم بليبيا وتستغل الصراع الدائر.



وفي ذات السياق أعرب المبعوث الأممي عن انزعاجه بسبب إصرار السلطات بطرابلس على إجراء انتخابات، موضحًا أنه يحضّ على وقف خطاب الكراهية بين الليبيين.

