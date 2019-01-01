"قطريليكس": أوامر قطرية للمسئولين بعدم استخدام الهواتف المحمولة

كشف موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، أن وزارة الخارجية القطرية، أصدرت أوامر شديدة الصرامة على جميع المسئولين في الخارج بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية في شئون العمل واستخدام وسائل اتصال مؤمنة بالكامل، وذلك بعد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي كشفت من خلاله تسجيلات مسربة تؤكد تورط قطر في أعمال إرهابية بالصومال.



وحسبما أفادت "قطريليكس"، جاء التعميم الذي تم إرساله إلى جميع البعثات الدبلوماسية القطرية في مختلف دول العالم، حتى لا تحدث أي تسريبات، كما حدث بعد الكشف عن تسجيل صوتي للسفير القطري في الصومال.



وطالبت الأوامر الصادرة عن وزارة الخارجية القطرية جميع المسئولين باستخدام الأجهزة المؤمنة من الاختراق، سواء أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.



وتعليقًا على ذلك قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن هذا القرار دليل أكيد على صحة التسجيلات، وهيى ضمن خطوات متسارعة من الحكومة القطرية التي تخاف الوقوع في مثل هذه الفضيحة.