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عالم

وزير الخارجية الأمريكي: لا خطط للقاء ثالث بين ترامب وكيم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:17 م
وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي لا يشمل لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم-جونغ أون في الفترة المقبلة.

قال بومبيو، خلال لقاء حواري في النادي الاقتصادي بواشنطن، إن "اللقاء الثالث بين ترامب وكيم جونغ أون ليس مدرجا على جدول الأعمال".

وفي منتصف يونيو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدًا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.

وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته. ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلًا عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.
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