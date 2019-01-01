مقتل شخصين فى الفيضانات الموسمية بجنوب باكستان

لقي شخصان اثنان حتفهما، اليوم الإثنين، إثر اجتياح الفيضانات الموسمية بمدينة "كراتشي" عاصمة إقليم "السند" جنوبي باكستان.



وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أن من بين الضحايا سيدة يبلغ عمرها 30 عامًا توفيت نتيجة ماس كهربائي بسبب هطول الأمطار الغزيرة.



وأعلن مدير هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، أنه من التوقع أن تنتهي الرياح الموسمية يوم الأربعاء القادم، مضيفًا أنه من غير المتوقع هطول الأمطار في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.