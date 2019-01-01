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لايف ستايل

كاري سيموندز وكيت ميدلتون في إطلالات متشابهة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تشترك كارى سيموندز، أول شريكة غير رسمية لرئيس وزراء بريطانيا، مع كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، في حب الاكسسوارات والأزياء المطبوعة ذات الألوان الجديدة المميزة، فمبجرد أن ترتدي كاري ثوبا سبق وأن ارتدت مثله كيت ميدلتون تنهال عليها التعليقات، مقارنة بين الإثنتين.

ووفقًا لـ"الديلي ميل"، تم بيع ثوب لكاري سيموندز بمبلغ 120 جنيها استرلينيا خلال ساعات من ارتدائها له، فقط لأنه يشبه فستان كيت في إحدى المناسبات، حيث إنها تبنت بالفعل علامة الأزياء التجارية لكيت ميدلتون، وتتابع المحلات التي تفضلها بالطبع.

فهي كغيرها من معجبات كيت ميدلتون اللائى يتابعن ما ترتديه من فساتين مختلفة ولديها طابع مختلف وخاص.

ويبدو أن الأمير ويليام لديه ذات الذوق، حيث إنه يظهر باستايلات مختلفة في القمصان والملابس التي يختارها.
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