الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بكين تدين المظاهرات والتدخل الأجنبي في هونج كونج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أدانت الصين حركة المظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج، كما انتقدت تدخل الحكومات الغربية، وذلك في مؤتمر صحفي نادر للتعليق على الوضع في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقال يانج جوانج، المتحدث باسم مكتب شئون هونج كونج وماكاو في بكين، الذي يعد أعلى سلطة صينية في المستعمرة البريطانية السابقة: "هذه الأحداث المروعة أضرت بصورة شديدة بحكم القانون والنظام العام والاقتصاد وحياة مواطني هونج كونج".

وطالب "المواطنين من جميع أطياف المجتمع في هونج كونج بالوقوف بوضوح ضد العنف ومواجهته"، مضيفا أن "عددا ضئيلا من الأشخاص يلحقون الضرر بقيم المنطقة".

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيج بوست" إن المؤتمر الصحفي يعد الأول الذي تعقده السلطات منذ عام 1997، ويأتي بعد مظاهرات استمرت أسابيع ضد مشروع قانون مقترح يتيح تسليم الجناة للبر الرئيسي الصيني.

وعلى الرغم من أنه تم إلغاء مشروع القانون، الذي أثار احتجاجات في شهر يونيو الماضي لأجل غير مسمى، إلا أن مئات الآلاف من المتظاهرين استمروا في التعبير عن سخطهم تجاه حكومة المدينة، وما وصفوه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

وطالب المتظاهرون أيضا باستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام، بالإضافة إلى التوسع في الديمقراطية.
ولكن يانج جوانج دافع عن حكومة لام وتصرفات الشرطة، وقال إنهما "التزما بمهامها دون خوف وقاما بواجبهما في وجه العداء".

كما انتقد القوى الأجنبية لتعليقها على الوضع في هونج كونج، وقال: "يريدون أن يحولوا هونج كونج لمشكلة بالنسبة للصين، وجعل تطور الصين أمرًا صعبًا".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربت عن قلقها، وطالبت الشرطة بضبط النفس في التعامل مع المظاهرات.

وكانت شرطة هونج كونج قد استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لليوم الثاني على التوالي، أمس الأحد، لتفرق الآلاف من المتظاهرين من مواقع بالمدينة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. حريق هائل بكنسية الأنبا بولا بشبرا الخيمة

منذ حوالي 3 ساعات

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

ستوديو

سامح حسين: أفلامي لا تخص فئة معينة.. وأعمل في السينما للتاريخ

تعرف على إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي بعد مباراة القمة

بعثة الحج: نشهد نقلة نوعية في إنهاء إجراءات التأشيرات (فيديو)

ترامب: لدينا التزام مقدس تجاه ضحايا 11 سبتمبر

ads

رياضة

الاتحاد السكندري يواجه أحد السعودي غدًا في أولى مواجهاته الودية

مباراة توتنهام ليست ودية بالنسبة لريال مدريد

نيمار يصيبه القلق والتوتر بسبب برشلونة

رد بيل على فشل إنتقاله إلى الصين

الرئيس نيوز

فرض حظر تجول في "شمال كردفان" السودانية بعد مقتل 5 متظاهرين

مبارك يطلب من "علاء" عدم الانجرار وراء حرب التصريحات الصحفية

رئيس الوزراء يستعرض جهود "الرقابة المالية" في تنمية الأنشطة وتنظيمها

تفاصيل لقاء السيسي بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

منوعات

ثعبان عض هنديًا.. فمزقه بأسنانه ووضعه في كيس

دراسة: احتفاظك بالأسرار يضر بصحتك

سعودي يرفض إقامة حفل زفاف ابنته.. والسبب؟

مهنة تسبب تقلص حجم الدماغ

كشكول

التعليم تصدر كتابًا دوريًا للاستفادة من تدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد

جامعة المنيا تُطلق أولى قوافلها لقرية البرجاية

مفيد فوزي: مشروع تطوير العقل المصري أفضل ما يتم تقديمه الآن

الخشت: تطوير العقل المصري يعتمد على فن الحوار

إسلام سياسي

انفراد... شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسؤولا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

الفضائح تتوالى.. إخوانية تؤكد شهادة الشباب عن فساد القادة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

ورشة أدبية للأطفال بثقافة بني سويف

"ثورة يوليو بين اﻹيجابيات والسلبيات" بالمركز الثقافى بطنطا

"البعض يخلع ملابسه متطوعًا" لجون حلمى أحدث إصدارات كتبنا

معرض لمنتجات الحرف البيئية وورش فنون تشكيلية بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك