مسئول يمني يطالب بموقف دولي حاسم لردع الميليشيا الانقلابية

طالب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وحاسم لردع ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال المسئول اليمني- في تصريح خاص لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين ـ إنه يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل فعال لتنفيذ المرجعيات الأساسية الثلاث التي أقرتها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.



وأشار إلى أن ما سماه "التساهل الدولي" في التعامل مع الميليشيا الإرهابية أدى إلى تفاقم الأزمة الراهنة في البلاد، متهما إيران بدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.



ولفت إلى أن تلك الميليشيا قامت بتجنيد حوالي 30 ألف طفل للمشاركة في عملياتها الإرهابية، واصفا هذا الأمر بـ"الكارثي".



وأكد المسئول الحقوقي اليمني أن بلاده توافق على جميع الشروط التي تحقق السلام الدائم والشامل في البلاد، مشددا في الوقت ذاته على الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب، وتحرير كافة الأراضي اليمنية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا "الحوثية".