ورشة أدبية للأطفال بثقافة بني سويف

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد قصر ثقافة ببا ورشة أدبية للأطفال بحضور الشعراء شريف صلاح، شيماء محمد والقاص أحمد محمد عويس الذين تناولوا شرح كيفية بناء القصيدة وكيفية كتابة القصة القصيرة وأركانها والاستماع لبعض التجارب من الأطفال والتعليق عليها.



قدّمت مكتبة النادي الرياضي عرض مسرح عرائس قفازات عن قصة "الجميلة والوحش"، وهي واحدة من أشهر قصص الأطفال العالمية المعروفة في الكثير من الثقافات حول العالم، ومن العبر المستفادة من القصة الحرص على العناية بالآباء والأمهات وعدم التخلي عنهم مهما كلّف الأمر فهم الذين يقدمون التضحيات الكبرى في سبيل سعادة الأبناء، وضرورة معاملة الآخرين بكل لطف وود مهما كانت أشكالهم أو أجناسهم أو أعراقهم ومد يد المساعدة لهم عندما يحتاجون ذلك، كما نظّمت مسابقة في المعلومات العامة حول ثورة 23 يوليو.



أقام الفرع تاسع أيام دورة الرسم للشباب بقصر ثقافة بنى سويف والذى تضمن "الرسم عن طريق الطبيعة"، وفى أول أيام الجزء الثالث من دورة الرسم تضمنت الدورة رسم الفواكه والخضروات، كما قدّم الفرع عرض عرائس قفازات عن ثورة يوليو، ونفّذت مكتبة منشأة عاصم ورشة فنون تشكيلية ألعاب بالفوم باستخدام ورق فوم ملون وألوان فلوماستر.



أقام بيت ثقافة إهناسيا المدينة ورشة حكي للأطفال تضمنت تعليمهم كيفية الحكي وعناصر الحكاية والورشة مستمرة حتى 30 يوليو.