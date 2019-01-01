"ثورة يوليو بين اﻹيجابيات والسلبيات" بالمركز الثقافى بطنطا

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا ندوة بعنوان " ثورة يوليو بين الإيجابيات والسلبيات" ألقاها الدكتور محمد سعيد قطب، استشارى التدريب والتطوير المؤسسى، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو، تحدث قطب فيها عن ثورة ٢٣ يوليو التى حولت نظام الحكم بمصر من الملكية إلى النظام الجمهورى، وأهم نتائج هذة الثورة الثقافية، أنها أنشأت الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديموقراطي للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع الذي احتكرته مدينة القاهرة، وهو ما يعد من أهم وأبرز إنجازاتها الثقافية، كذلك إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية، بما تبع ذلك من تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، واسترد المصريون من خلالها كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة من الزمان، وكان اللواء محمد نجيب بمثابة أيقونة ثورة يوليو التى قادها الضباط الأحرار.



اختتم نادى تكنولوجيا المعلومات دورة تعليم الأطفال برنامج photoshop تدريب مصممة الجرافيك هاجر عبدالفتاح، حيث قامت بتدريب ما يقرب من 25 طفلًا خلال هذة الدورة.



كما نظم مرسم الطفل بالمركز معرض رسوم لمواهب المركز الفنية، تنوعت اللوحات المشاركة فى المعرض بين رسم البورتريه وبألوان الفحم والباستيل وألوان الخشب.