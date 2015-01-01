ألمانيا تسلّم بلجيكا بوسنيًا مشتبهًا بدعمه هجمات باريس 2015

سلمت السلطات الألمانية في ولاية سكسونيا آنهالت، اليوم الاثنين، بلجيكا مواطنا بوسنيا مشتبها بدعمه الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، 2015.



وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة ناومبورج، إنه تم تسليم المشتبه به اليوم إلى السلطات البلجيكية.



وكان البوسني، 39 عاما، قابعا في سجن الترحيلات في مدينة هاله، منذ إلقاء القبض عليه في ألمانيا قبل أكثر من شهر، ويواجه الرجل اتهامات بدعم الإرهابيين الإسلاميين الذين نفذوا هجمات باريس التي استهدفت قاعة احتفالات "باتاكلان" وأماكن أخرى في نوفمبر عام 2015، وأودت هذه الهجمات بحياة 130 شخصا.



وعقب الهجمات، تولى القضاء البلجيكي التحقيق في الهجوم، حيث كان يقيم الكثير من أبرز المشتبه بهم في بلجيكا.



وجرت ملاحقة المشتبه به بناء على أمر اعتقال دولي بسبب دعمه الجناة.



وتعقب المحققون المشتبه به في ولاية سكسونيا- أنهالت، وتوصلوا إليه من خلال تحقيقات كانوا يجرونها عن تجار أسلحة بوسنيين في دريسدن، إلى أن ألقوا القبض عليه خلال حملة كبيرة ليلا في منزل شريكة حياته بمدينة باد دورنبرج، في 20 يونيو الماضي.



وقد عارض الرجل تسليمه إلى بروكسل، لكن المحكمة العليا رفضت اعتراضه.