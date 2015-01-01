الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ألمانيا تسلّم بلجيكا بوسنيًا مشتبهًا بدعمه هجمات باريس 2015

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:40 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
سلمت السلطات الألمانية في ولاية سكسونيا آنهالت، اليوم الاثنين، بلجيكا مواطنا بوسنيا مشتبها بدعمه الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، 2015.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة ناومبورج، إنه تم تسليم المشتبه به اليوم إلى السلطات البلجيكية.

وكان البوسني، 39 عاما، قابعا في سجن الترحيلات في مدينة هاله، منذ إلقاء القبض عليه في ألمانيا قبل أكثر من شهر، ويواجه الرجل اتهامات بدعم الإرهابيين الإسلاميين الذين نفذوا هجمات باريس التي استهدفت قاعة احتفالات "باتاكلان" وأماكن أخرى في نوفمبر عام 2015، وأودت هذه الهجمات بحياة 130 شخصا.

وعقب الهجمات، تولى القضاء البلجيكي التحقيق في الهجوم، حيث كان يقيم الكثير من أبرز المشتبه بهم في بلجيكا.

وجرت ملاحقة المشتبه به بناء على أمر اعتقال دولي بسبب دعمه الجناة.

وتعقب المحققون المشتبه به في ولاية سكسونيا- أنهالت، وتوصلوا إليه من خلال تحقيقات كانوا يجرونها عن تجار أسلحة بوسنيين في دريسدن، إلى أن ألقوا القبض عليه خلال حملة كبيرة ليلا في منزل شريكة حياته بمدينة باد دورنبرج، في 20 يونيو الماضي.

وقد عارض الرجل تسليمه إلى بروكسل، لكن المحكمة العليا رفضت اعتراضه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

منذ يوم

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

منذ حوالي 20 ساعة

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

ستوديو

سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة "حب حب".. بالفيديو

سامح حسين: أفلامي لا تخص فئة معينة.. وأعمل في السينما للتاريخ

تعرّف على إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي بعد مباراة القمة

بعثة الحج: نشهد نقلة نوعية في إنهاء إجراءات التأشيرات (فيديو)

ads

رياضة

الاتحاد السكندري يواجه أحد السعودي غدًا في أولى مواجهاته الودية

المدافع الأيسر الفرنسي "باتريس إيفرا" يعلن اعتزاله كرة القدم

ماجواير يغيب عن تدريبات ليسترسيتي

روبيرتو يفتح الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

الرئيس نيوز

فرض حظر تجول في "شمال كردفان" السودانية بعد مقتل 5 متظاهرين

مبارك يطلب من "علاء" عدم الانجرار وراء حرب التصريحات الصحفية

رئيس الوزراء يستعرض جهود "الرقابة المالية" في تنمية الأنشطة وتنظيمها

تفاصيل لقاء السيسي بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

منوعات

ثعبان عض هنديًا.. فمزقه بأسنانه ووضعه في كيس

دراسة: احتفاظك بالأسرار يضر بصحتك

سعودي يرفض إقامة حفل زفاف ابنته.. والسبب؟

مهنة تسبب تقلص حجم الدماغ

كشكول

التعليم تصدر كتابًا دوريًا للاستفادة من تدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد

جامعة المنيا تُطلق أولى قوافلها لقرية البرجاية

مفيد فوزي: مشروع تطوير العقل المصري أفضل ما يتم تقديمه الآن

الخشت: تطوير العقل المصري يعتمد على فن الحوار

إسلام سياسي

انفراد... شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسؤولا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

الفضائح تتوالى.. إخوانية تؤكد شهادة الشباب عن فساد القادة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

ورشة أدبية للأطفال بثقافة بني سويف

"ثورة يوليو بين اﻹيجابيات والسلبيات" بالمركز الثقافى بطنطا

"البعض يخلع ملابسه متطوعًا" لجون حلمى أحدث إصدارات كتبنا

معرض لمنتجات الحرف البيئية وورش فنون تشكيلية بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك