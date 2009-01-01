الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

مؤتمر إقليمي يدعو لوضع أطر "سياسة وطنية" لحماية المدنيين في النزاعات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
ads
دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان "إثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان لا سيما حقوق النساء والأطفال"، إلى العمل على وضع أطر "سياسة وطنية " تنشئ سلطات ومسئوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين نساء ورجالا وأطفالا خلال النزاعات المسلحة.

وأكد المشاركون في توصياتهم الختامية اليوم بمقر الجامعة العربية، على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها.

وشددوا على أهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة ما يرتكب بحق الفئات الهشة من نساء وأطفال وأقليات وذوي احتياجات خاصة والعمال والعاملات المهاجرين.

واعتبروا أن ضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة والإرهابية هم من ضحايا العنف المسلح والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر مع حث الدول على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في أعمال القتال.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال في فلسطين وتفعيله لآليات الحماية الدولية، بما يكفل محاسبة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين، مستنكرين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنساني الدولي.

وحثوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 على التدخل لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام تلك الاتفاقيات والوقوف أمام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدوا ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عن الجلسة العامة رقم 39 في نوفمبر 2009 في بنده الخامس الذي يدعو حكومة سويسرا بصفتها المودع لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب بأن تتخذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشددوا على ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، والطلب من جميع الأطراف التعاون مع الأفراد العاملين في مجال المساعدة الطبية والإنسانية من اجل اتاحة وتسيير الوصول دون عوائق إلى السكان المدنيين.
وطالبوا بضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية من أجل إنهاء سياسة الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي.

ودعوا إلى العمل علي تأهيل الأطفال الذين عانوا من النزاعات نفسيا واجتماعيا بما يؤدي إلى إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعهم واعتماد تدابير ترمي لحمايتهم وأسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية..مطالبين بضرورة إصدار هويات تعريفية للأطفال المتأثرين بالنزاعات بغض النظر عن الوضع القانوني للأبوين أو مكان الولادة عبر الحدود والعمل علي وضع برامج وتدابير مؤسساتية وتشريعية تحد من آليات التأقلم السلبية المصاحبة للنزاعات مثل زواج الأطفال وشبكات الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال.

كما دعا المشاركون إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاع وبناء السلام ووضع حد للعنف الجنسي والإفلات من العقاب إلى جانب تعزيز الممارسات الجيدة في الأجهزة القضائية في الرجوع للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلدانها كمرجعية لإصدار الأحكام.. مؤكدين على وجوب حظر جميع أشكال العنف والتهديد ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي وإدراج ذلك في مدونة السلوك العسكري وكتيبات التدريب والتعليمات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ حوالي 8 ساعات

بالأرقام.. شركات المحمول تفقد 6.6 مليون مشترك خلال عام

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

ستوديو

سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة "حب حب".. بالفيديو

سامح حسين: أفلامي لا تخص فئة معينة.. وأعمل في السينما للتاريخ

تعرّف على إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي بعد مباراة القمة

بعثة الحج: نشهد نقلة نوعية في إنهاء إجراءات التأشيرات (فيديو)

ads

رياضة

الاتحاد السكندري يواجه أحد السعودي غدًا في أولى مواجهاته الودية

المدافع الأيسر الفرنسي "باتريس إيفرا" يعلن اعتزاله كرة القدم

ماجواير يغيب عن تدريبات ليسترسيتي

روبيرتو يفتح الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

الرئيس نيوز

فرض حظر تجول في "شمال كردفان" السودانية بعد مقتل 5 متظاهرين

مبارك يطلب من "علاء" عدم الانجرار وراء حرب التصريحات الصحفية

رئيس الوزراء يستعرض جهود "الرقابة المالية" في تنمية الأنشطة وتنظيمها

تفاصيل لقاء السيسي بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

منوعات

ثعبان عض هنديًا.. فمزقه بأسنانه ووضعه في كيس

دراسة: احتفاظك بالأسرار يضر بصحتك

سعودي يرفض إقامة حفل زفاف ابنته.. والسبب؟

مهنة تسبب تقلص حجم الدماغ

كشكول

التعليم تصدر كتابًا دوريًا للاستفادة من تدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد

جامعة المنيا تُطلق أولى قوافلها لقرية البرجاية

مفيد فوزي: مشروع تطوير العقل المصري أفضل ما يتم تقديمه الآن

الخشت: تطوير العقل المصري يعتمد على فن الحوار

إسلام سياسي

انفراد... شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسؤولا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

الفضائح تتوالى.. إخوانية تؤكد شهادة الشباب عن فساد القادة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

ورشة أدبية للأطفال بثقافة بني سويف

"ثورة يوليو بين اﻹيجابيات والسلبيات" بالمركز الثقافى بطنطا

"البعض يخلع ملابسه متطوعًا" لجون حلمى أحدث إصدارات كتبنا

معرض لمنتجات الحرف البيئية وورش فنون تشكيلية بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك