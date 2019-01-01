انتحار طالب طب رسب في الامتحانات بدمياط

عثر أهالي تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور بدمياط، على شاب يدعى أحمد عصام من عزبة الديبة التابعة لمركز فارسكور بدمياط، يبلغ من العمر 25 عاما، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث فوجئ الأهالي بأن الشاب لقي مصرعه مشنوقا.



تجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة ومعاينة منزل الشاب حيث عثر عليه هناك.



والتحري تبين أن الشاب طالب في كلية الطب في الفرقة الرابعة، وقد ظهرت نتيجته هذا العام حيث رسب وسيعيد السنة فمر بحالة نفسية سيئة جعلته يقدم على الانتحار.



تم أخذ أقوال أسرته وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، ومعاينة الجثمان قبل استخراج تصاريح الدفن.