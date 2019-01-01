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تقارير ومتابعات

بعد وصولها لمضيق هرمز.. ما هى "المدمرة البريطانية HMS"؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:18 ص
بعد وصولها لمضيق
بعد وصولها لمضيق هرمز.. ما هى "المدمرة البريطانية HMS"؟
سلمى اشرف
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مع تطور الأنظمة العسكرية وتطور التكنولوجيا، أصبح هناك تكامل شامل بين الأنظمة البحرية والجوية، وهذا ما كشفت عنه المدمرة البريطانية "HMS MONTROSE".

وتحمل المدمرة البريطانية أكبر تطور فى النظام الملاحى، حيث تتيح الأنظمة الإلكترونية سرعة فى التعامل مع السفينة والعمل بفاعلية فى توجهيها، كما يتيح نظام التعريف الإلكترونى مواقع السفن التجارية، بالإضافة إلى صورة دقيقة عما يحدث حول السفينة.

ويظهر التكامل فى الوحدات فى أجهزة الاستشعار عن طريق الصوت فى المدمرة البريطانية HMS، تعطى صورة دقيقة عما يدور فى البحر والجو، بالإضافة إلى الطائرات المحيطة بالسفينة، فهي لا تقصر أجهزة الاستشعار على ظهر السفينة أو غرفة التحكم فقط بل تحتوى المدمرة على أجهزة استشعار فى أسفل السفينة، لإرسال إشارات لغرفة التحكم التى تحتوى أكثر من 30 شخصًا بأن الخطوات التى تتخذها السفينة صحيحة.

ولزيادة قوة المدمرة HMS، يحتوى ظهر السفينة على طائرة "هليكوبتر"، تمكن قائد السفينة ومعاونيه من معرفة موقع العدو والقوات الصديقة.

ووصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز، وستبقى "HMS MONTROSE" في الشرق الأوسط حتى عام 2022 دون الإشارة إلى مكان تواجدها الدقيق، ضمن إطار تواجد البحرية الملكية الدائم في المنطقة.

والسفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة وشركائها وحلفائها الدوليين ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أزمة الناقلتين التي اندلعت الشهر الجاري بين لندن وطهران، إذ احتجزت إيران الناقلة البريطانية "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد توقيف سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية "Grace 1"، بدعوى تصديرها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.
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