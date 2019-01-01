براتب يصل لـ2200 جنيه.."تشغيل الشباب بالإسماعيلية" يعلن عن فرص عمل جديدة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الكابلات الكهربائية.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 3 سائقين على أن يكون كل منهم لديه رخصة قيادة درجة ثانية، وذلك براتب يصل لـ2200 جنيه.



وحددت الشركة ساعات العمل بنحو 8 ساعات، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، والحصول على خطاب الترشيح للوظيفة، ثم التوجه لمقر الشركة.



ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، لتقليل نسبة البطالة بين شباب المحافظة.