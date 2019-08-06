السكة الحديد: استعدادات كاملة لموسم عيد الأضحى بتوفير 31 ألف مقعد

تعكف هيئة السكة الحديد على توفير أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين عيد الأضحي المبارك، وذلك من خلال توفير كل الاشتراطات ليكون الموسم هادئًا بالنسبة للمرفق ويتم توفير كل احتياجات المواطنين.



فقد قررت الهيئة تشغيل عدد 317947 مقعدًا بقطاراتها المختلفة في الوجهين البحري والقبلي، وذلك خلال الفترة من يوم 6 وحتي 20 أغسطس، حيث سيتم تشغيل عدد 6 قطارات إضافية مكيفة بين القاهرة- أسوان والعكس بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة إسباني لكل قطار.



وقامت الهيئة بتوزيع عدد القطارات الإضافية في الفترة ما قبل العيد وبعده حتي يكون هناك عدد ضخم من المقاعد متاحة للمواطنين، حيث سيتم تشغيل عدد 2 قطار مخصوص مكيف بين الإسكندرية- أسوان والعكس، بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة إسباني لكل قطار يوم 7-8-2019 حتى يوم 15-8-2019، كما سيتم تشغيل عدد 4 قطارات مميزة بين القاهرة- أسوان والعكس من يوم 6-8-2019 حتى يوم 20-8-2019.



أما عن أهالي النوبة فقد قامت الهيئة بتخصيص عدد 6 قطارات مميزة إضافية يتم تشغيلها اعتبارًا من يوم 8-8-2019 حتى يوم 17-8-2019 فى رحلة الذهاب، حيث يتم تشغيل عدد 4 قطارات بين القاهرة- أسوان والعكس قطاران بين الإسكندرية- القاهرة- أسوان والعكس، وهى قطارات مخصصة لأهالي النوبة فقط، ولا تصرف عليها تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور.



كما سيتم أيضًا تشغيل قطارين مخصصين لنادى الجعافرة الرياضى بين الإسكندرية- أسوان والعكس يقوم القطار الأول من الإسكندرية يوم 8-8-2019 فى رحلة الذهاب، ويقوم القطار الثانى من أسوان يوم 17-8-2019 فى رحلة العودة، وكذلك تشغيل قطارين بين القاهرة- أسوان والعكس، وهما مخصصان للاتحاد النوعى، حيث يقوم الأول من القاهرة يوم 8-8-2019 فى رحلة الذهاب، ويقوم الثانى من أسوان يوم 19-8-2019 فى رحلة العودة.



وستقوم الهيئة بتشغيل قطارين بين الإسكندرية- أسوان والعكس، وهما مخصصان لأهالى أبوالريش، يقوم القطار الأول من الإسكندرية يوم 9-8-2019 فى رحلة الذهاب، ويقوم الثانى من أسوان يوم 17-8-2019 فى رحلة العودة.



وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم زيادة العربات الموجودة بالقطارات المميزة والمطورة خلال فترة العيد حتى يمكن مواجهة الزيادة والإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد، كما ستتم إضافة عربات علاوة أولى وثانية مكيفة على القطارات أرقام 982983 ( القاهرة- أسوان- والعكس ) قطارات 913881903 ( القاهرة- الإسكندرية - أسوان والعكس ) – 872871 (القاهرة- أسيوط والعكس) –قطارى 890891 (القاهرة- سوهاج- والعكس) – قطارى 990991 مكيف (القاهرة- سوهاج والعكس )- قطاري 970971 (القاهرة -سوهاج- والعكس).



وحرصت هيئة السكة الحديد على أن يكون حجز التذاكر من خلال الرقم القومي بالبطاقة، على أن تكون لكل مواطن 4 تذاكر فقط، بحيث يتم الحد من السوق السوداء، إلي جانب اقتصار حجز التذاكر على المحطات الرئيسية فقط، وكذلك زيادة عدد المفتشين على شبابيك صرف التذاكر حتي لا يكون هناك أى أعمال مخالفة تؤثر على تواجد التذاكر.



ومن المقرر أن تقوم هيئة السكة الحديد بنقل ما يقرب من 3.5 مليون مواطن خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وترجع زيادة عدد المواطنين إلي ارتفاع تسعيرة المواصلات الأخرى، ومن المتوقع أن تحقق أرباحًا لأول مرة تقرب من 32 مليون جنيه.