استكمال التحقيقات مع المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر

تستكمل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها فى واقعة سرقة منزل الفنانة شيرين سيف النصر؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وتواصل النيابة التحقيق مع «إحسان. ك»، صديقة الفنانة المتهمة بالسرقة، للتوصل إلى مكان إخفاء باقى المسروقات.



واستمعت النيابة لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، وأقوال مدير أعمالها، اللذين كشفا ظروف وملابسات سرقة المشغولات الذهبية من المنزل، فضلًا عن الاستماع لأقوال المتهمة فى الواقعة، التى اعترفت بسرقة المشغولات الذهبية مستخدمة المفتاح الخاص بالفنانة، عقب حصولها عليه منها، لإعادة بعض المتعلقات الخاصة بها، والتى سبق أن استعارتها منها.



وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات تورطها فى سرقة مشغولات ذهبية وألماس من منزل الأولى، عقب تحقيقات استمرت لأكثر من 8 ساعات، تسلمت خلالها التحريات الأولية لرجال المباحث.