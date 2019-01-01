ثبات مؤشرات بورصة البحرين بنهاية التعاملات

استقر المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، عند مستوى 1527.68 نقطة.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 443 ألف دينار بحرينى.



وارتفعت أسهم 6 شركات ببورصة البحرين، وهى شركة البحرين للسينما بنسبة 9.84%، أعقبتها شركة استيراد الاستثمارية بنسبة بلغت 5.96%، تلتها شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة بلغت 2.85%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة بلغت 1.67%، ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.80%، ثم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة بلغت 0.22%، على التوالي.



فيما تراجعت أسهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة بلغت 0.91%، ثم سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%.