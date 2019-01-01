بومبيو: إيران هى راعى الإرهاب الأكبر في العالم

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، ولديها القدرة على تطوير سلاح نووي، خلال لقاء اليوم في المعهد الاقتصادي بواشنطن.



وقال بومبيو: إنه على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا ما إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن.



وتابع: العقوبات التي فرضناها على إيران حدت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها، مضيفًا أننا ندرس "آلية" مع بريطانيا لمنع إيران من اختطاف الناقلات.