بومبيو: إيران هى راعى الإرهاب الأكبر في العالم
الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:26 م
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، ولديها القدرة على تطوير سلاح نووي، خلال لقاء اليوم في المعهد الاقتصادي بواشنطن.
وقال بومبيو: إنه على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا ما إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن.
وتابع: العقوبات التي فرضناها على إيران حدت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها، مضيفًا أننا ندرس "آلية" مع بريطانيا لمنع إيران من اختطاف الناقلات.
وقال بومبيو: إنه على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا ما إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن.
وتابع: العقوبات التي فرضناها على إيران حدت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها، مضيفًا أننا ندرس "آلية" مع بريطانيا لمنع إيران من اختطاف الناقلات.