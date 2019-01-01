تراجع سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم

تراجع سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، 29 يوليو 2019، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.35 جنيه للشراء.

18.50جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.38 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.38 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.31 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.36 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.50 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.35 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

