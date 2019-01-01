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اقتصاد

" الاتصالات" يصعد بمؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:24 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.

صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحا 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6143.10 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحًا 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6766.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحًا 15.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4916.05 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 221.6 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون دينار كويتى عبر 7394 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.07%، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 6.74%، فيما تصدر سهم "التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.94% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.94%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.31%.
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