" الاتصالات" يصعد بمؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.



صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحا 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6143.10 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحًا 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6766.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحًا 15.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4916.05 نقطة.



وجرى التداول بختام التعاملات على 221.6 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون دينار كويتى عبر 7394 صفقة.



وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.



وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.07%، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 6.74%، فيما تصدر سهم "التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.94% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.94%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.31%.