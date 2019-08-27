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مصر

جهة حكومية تطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الموازين والمقاييس والمكاييل، ومدير عام المصوغات والمعادن الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، بشرط ألا تقل مدة الخبرة عن سنتين بالدرجة الأدنى، قضاء مدة كليه بحد أدنى (17 سنة) بالنسبة للمتقدمين من خارج الوحدة.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 27-08-2019، حيث تقدم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مرفقا المستندات الآتية:

​بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به:

( تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة علي إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الإجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين – محل الإقامة – عدد 2 صور شخصية – صورة بطاقة الرقم القومى - العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.
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