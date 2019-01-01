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اقتصاد

مؤشرات السعودية تواصل الهبوط بختام التعاملات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، تراجعاته لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ليهبط بنسبة 1.47% خاسرًا 130.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8729.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% رابحًا 17.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3781.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.2 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 44 شركة، فيما تراجعت 138 شركة.

وتراجع 13 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%، تلاه قطاعى الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 1.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.95%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، ثم مجموعة السريع بنسبة 9.91%، ثم الفخارية بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "دله الصحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.96% ثم أسمنت الشرقية بنسبة 4.09%، ثم الإنماء بنسبة 3.74%.
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