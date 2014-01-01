الزمالك يفكر في استعادة مدربه الأجنبى السابق

كشف الإعلامى كريم حسن شحاتة عبر تصريحاته لبرنامجه على القناة الأولى أن الزمالك يفاوض المدرب البرتغالى باتشيكو للعودة إلى قيادة الزمالك.



حيث تحدث وفقا لمصادر له من داخل النادى أن الإدارة تبحث استعادة المدرب باتشيكو من جديد لقيادة الفريق.



وذلك عقب الإعلان بالأمس عن رحيل الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال، فى أعقاب خسارة الدورى والتى انتهى بالأمس بالخسارة من الأهلى.



ويذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك قد استقر بشكل رسمى على تعيين مدير فنى أجنبى لخلافة خالد جلال خلال الموسم الجديد.







وكان باتشيكو يقود الزمالك موسم 2014-2015، قبل أن يرحل فى نهاية الدور الأول للدورى الذى انتهى وقتها بتتويج الزمالك.



حيث رحل وقتها بشكل مفاجئ، واتهمه رئيس الزمالك بالهروب

