رئيس مولدوفا يفضل إجراء حوار مكثف مع أمريكا

قال رئيس مولدوفا إيجور دودون، اليوم الاثنين، إنه يفضل أن يكون هناك حوار مكثف مع الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك خلال لقائه مع ديريك هوجان، السفير الأمريكي في تشيسيناو، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل ترسيخ العلاقات بين البلدين، وتنشيط الحوار الثنائي.



وأضاف دودون أن الحوار المكثف مع الأمريكيين هو مؤشر على المسار الصحيح الذي اختاره المكتب الرئاسي مع البرلمان الموحد والحكومة، بعد التغيير السلمي للحكومة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز سياسة خارجية متوازنة مع دول الشرق والغرب.