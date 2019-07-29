استقرار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، من البنوك، اليوم الإثنين، 29-7-2019، حيث سجل في بنك البركة 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنوك: "المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي" 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنوك: "عودة، الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، مصر 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

