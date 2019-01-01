"البعض يخلع ملابسه متطوعًا" لجون حلمي أحدث إصدارات كتبنا

صدر حديثًا مع منصة كتبنا للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "البعض يخلع ملابسه متطوعًا" للكاتب جون حلمي.



المجموعة من 19 قصة قصيرة وهي مجموعة من القصص الواقعية من صميم مجتمعنا المعاصر، ولكنها لا تخلوا من التشويق والتنوع حيث وضع المؤلف فيها كمية كبيرة من المشاعر المختلفة، وتمت صياغة جميع الشخصيات بشكل متأني لكي تبدوا كأنها واقعية جدًا، ولذلك عندما تقرأ القصص تشعر أنك تعرف عدد كبير من أبطال القصص وأثناء السرد تشعر أن جميع القصص قد حدثت بالفعل، مما يجعل الانفعال والتفاعل مع كل شخصية في أوج حالاته، مع طرح لمجموعة من القضايا المجتمعية الهامة والمتنوعة.



المجموعة تلاقي نجاح كبير ولها صدي هائل عند القراء وتم عقد بعض المقابلات التلفزيونية وبعض الندوات لمناقشة القضايا والآراء الهامة التي تقدمها المجموعة.