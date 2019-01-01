صحيفة إماراتية: قطر تسعى دائمًا لخلط الأمور

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن النظام القطري يسعى دائمًا لخلط الأمور، مشددة على أنه لا يستطيع التمييز بين تدخل دول كبرى لتأمين الملاحة الدولية، وبين وجود قوات عسكرية على أراضيه.



وذكرت الصحيفة الإماراتية في افتتاحياتها اليوم الإثنين: "لا أحد يختلف على أن الخليج العربي من أهم ممرات الطاقة في العالم، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وأن أمن الملاحة الدولية فيه واستقرارها شأن المجتمع الدولي وهو صاحب القرار فيه، ربما قبل دوله نفسها، وبالتالي فإن تدخل دول كبرى لتأمين الملاحة فيه أمر طبيعي، ويتم سواء بطلب من دول الخليج نفسها أو من دون طلبها، ولا علاقة له بمسألة السيادة ولا التدخل الأجنبي من قريب أو بعيد، ومن يجادل في ذلك لا يفهم في السياسة الدولية".



وأضافت: "على الرغم من هذه البديهيات، فإن عراب «تنظيم الحمدين» ورأس الفساد فيه رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، يحلو له دائمًا خلط الأمور بهدف ترويج قضايا دويلته الصغيرة الشأن، وها هو يخرج علينا كعادته بتغريداته المسمومة التي يقارن فيها بجهل واضح بين تدخل دول كبرى لتأمين الملاحة في الخليج، وبين وجود قواعد وقوات عسكرية أجنبية على أراضي قطر".



وأكدت أنه "شتان ما بين دول تطالب المجتمع الدولي بتأمين الملاحة الدولية، ودولة تدجج أراضيها بقواعد وقوات أجنبية بهدف حماية نظامها ومصالحه الخاصة، ولا يستحي العراب أن يدافع في حديثه عن إيران التي تتهمها دول عدة بزعزعة الأمن والاستقرار في الخليج".



واختتمت الصحيفة الإماراتية افتتاحياتها قائلة: "بديهي أن يأتي رد الإمارات على حمد العراب بأنه هو الذي أتى بالقوات الأمريكية إلى قطر، وأسس العلاقات مع إسرائيل، وحرض على الفوضى في سوريا وليبيا"، معبرة عن دهشتها من اعتقاد حمد بأن الأخطار في الخليج لا تهدد قطر.