وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان وقبرص لبحث القضايا المشتركة غدًا

يتوجه وزير الخارجية، غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية (أثينا)، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأنه من المقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى (أثينا) عقد لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، وعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس.



وكشف المتحدث، عن أن وزير الخارجية سيتوجه، بعد ذلك، إلى قبرص، حيث يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ويجري مشاورات مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن لقاءات الوزير شكري مع مسئولي الدولتين ستتناول سبل دفع العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما ستتناول الاجتماعات التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.