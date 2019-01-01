القبض على سارق المسجد الكبير بالمحلة

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر لسرقة المسجد الكبير بالشعبية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، يفيد بضبط كل من المدعو "احمد ه م" عاطل، مقيم بقرية سندسيس مركز المحلة.



تعود الواقعة عندما رصدت كاميرات المراقبة بالجامع الكبير بمنطقة الشعبية، دائرة قسم ثان المحلة، قيام شخص بالدخول إلى المسجد الساعة 6 صباحا، وقام بسرقة 40 متر خرطوم، وعدد 2 مروحة، وسلم مزدوج.



فتم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.