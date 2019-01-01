بومبيو: أمريكا مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال لقائه في المعهد الاقتصادي، اليوم الاثنين، إن لديه قلقًا شديدًا من سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، موضحًا أنه يريد منعها من الحصول على السلاح النووي، مضيفًا أن انخفاض الصادرات الإيرانية النفطية أكثر من 95% بسبب العقوبات.



وأكد بومبيو أن أمريكا مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن قرارات الإدارة الأمريكية السابقة سمحت لإيران وميليشياتها بالتوسع في المنطقة.

