صحيفة تونسية: معلول تفوق على ساسي

تحدثت صحيفة "الصريح"التونسية، عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي أقيم مساء الأحد في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.



وأشارت الصحيفة إلى أن التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي تفوق على مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، حيث سجل "معلول" هدف المباراة الوحيد من متابعة لكرة ارتدت من حارس المرمى عماد السيد.



وأوضحت الصحيفة أن معلول لم يتفوق على ساسي فحسب، بل تفوق أيضا على الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، الذي تواجه معه طوال المباراة.



يذكر أن الأهلي كان قد حسم لقب الدوري الممتاز رقم 41، بالفوز على المقاولون العرب 3-1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، قبل أن يرفع فارق النقاط إلى 8 مع الزمالك الوصيف