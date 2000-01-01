"لايف ساينس": المدينة الفرعونية الغارقة تكشف أسرارًا جديدة

أكدت صحيفة "لايف ساينس" الأمريكية، أن الغواصين عثروا على معابد وكنوز في مدينة مصرية قديمة غارقة، موضحة أن المدينة تضم مجموعة من القطع الأثرية، بما فيها بقايا معبد ومجوهرات ذهبية وعملات معدينة، وتدعى هذه المدينة "هيراكليون"، تيمنًا باسم الأسطورة اليونانى هرقل.



وأضافت أن العلماء يعتقدون أن هرقل الأسطوري قد زار هذه المدينة بالفعل، وكانت عاصمة صاخبة، كما توجت كليوباترا في أحد معابدها منذ حوالي 1500 عام، قبل أن تغمرها المياه وتستقر على عمق 150 قدما تحت المياه، أي ما يقرب من 45 مترا.



وأشارت إلى أنه تم اكتشاف هذه المدينة عام 2000، ولكن منذ ذلك الحين تكشف المدينة أسرارها يومًا بعد يوم، وخلال عملية التنقيب الأخيرة، التي استمرت قرابة شهرين، تم العثور على بقايا معبد كبير وأعمدة حجرية يونانية، وقطع من قوارب عديدة كانت تستخدم في الاحتفالات.



وأوضحت أن كافة الكنوز التي اكتشفت تعني أن هذه المدينة كانت صاخبة ومزدحمة ومزدهرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى عصر الدولة الإسلامية في مصر.



