"ليفربول إيكو": انضمام صلاح لمعسكر الريدز مؤثر للغاية

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن انضمام الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وأليسون إلى معسكر نادي ليفربول المقام حاليًا في جنوب فرنسا يعد فارقًا للغاية بالنسبة للفريق.



وتابعت الصحيفة أن اللاعبون الثلاثة حصلوا على راحة سلبية قبل العودة للتدريبات بعد الوفاء بالتزاماتهم الدولية مع مصر والبرازيل في البطولات القارية.



وأضافت أن صلاح وفيرمينو من أبرز لاعبي ليفربول وكان الفريق ينتظر انضمامهم للمعسكر بفارغ الصبر، حيث توجه الثنائي للمعسكر.



وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع أن ينضم ساديو ماني السنغالي الآن إلى المعسكر حيث خاض منتخب بلاده نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وبالتالي سيتعين عليه الانضمام للمعسكر يوم 5 أغسطس المقبل.





