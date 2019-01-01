تفاصيل القمة المصرية - الأردنية بالقاهرة

شهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، توافقًا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".



واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد غادر اليوم عمان، متوجهًا إلى مصر، في زيارة رسمية.



تأتي زيارة العاهل الأردني لمصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، بالإضافة إلى التطورات في المنطقة.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه من المقرر أن يتوجه العاهل الأردني الملك عبدالله من القاهرة إلى تونس، لتقديم العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.