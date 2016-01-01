الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

برلين تجرى استطلاعًا عن مدى مراعاة الشركات الألمانية لحقوق الإنسان بالخارج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
تعتزم الحكومة الألمانية إجراء استطلاع بين 1800 شركة ألمانية حول مدى مراعاة هذه الشركات لحقوق الإنسان من خلال تصنيع منتجاتها في الخارج.

وبدأت الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، استطلاعًا كتابيًا حول هذا الموضوع يُنْتَظَر أن ينتهي في مطلع أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم صدور التقرير النهائي في منتصف 2020، وسيكون هذا التقرير أساسًا للبت في إجراءات قانونية محتملة تهدف إلى الحفاظ على معايير بعينها لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الخطوة على خلفية انتقادات لعمالة الأطفال والأجور المتدنية في مواقع إنتاجية في عدد من الدول النامية، منها على سبيل المثال مصانع نسيج في نبجلاديش.

كانت الحكومة الألمانية قد أقرت في 2016 خطة عمل وطنية تهدف إلى التزام 50% على الأقل من الشركات الألمانية التي يبلغ عدد عامليها 500 شخص فأكثر بالعناصر الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان في عام 2020.

ويعد الاستطلاع نقطة محورية في هذه الخطة، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل بدء الاستطلاع: إن ألمانيا والشركات الألمانية تستفيد على نحو خاص من العولمة، " ومن ثم فنحن نضطلع بمسئولية خاصة حيال حماية حقوق الناس الذين يعملون في مجال سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة لمنتجاتنا".

في المقابل، تنتقد الشركات هذه الخطوة، وقال أوفه ماتسورا، الرئيس التنفيذي للرابطة المجمعة لشركات صناعة النسيج والموضة الألمانية، إن العملية برمتها من البداية غريبة، مشيرا إلى أن الشركات مطلوب منها في الوقت الراهن الإجابة على أسئلة " ليست لها علاقة بالمطالب الواردة في خطة العمل الوطنية".

وأضاف ماتسورا:" لا يمكن تكرار تصويرنا كصناعة ألمانية تتسم بأعلى معايير اجتماعية وبيئية، على أننا لا نكترث بحقوق الإنسان، فالعكس هو الصحيح".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ حوالي 9 ساعات

"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

منذ ساعة و 28 دقيقة

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ ساعتين

جدول أعمال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

رانيا ابراهيم: برنامجي الجديد خاص بفن الماكياج والموضة ويهم سيدات المجتمع العربي

الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني يؤكدان أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام

فيديو.. نوال الزغبي ترد على إلغاء إليسا وهيفاء وهبي متابعتها عبر "تويتر"

بيونسيه تخطف الأضواء بفستان مثير في عيد ميلاد ابنة شقيقتها.. صور

ads

رياضة

الزمالك يفكر في استعادة مدربه الأجنبى السابق

صحيفة تونسية: معلول تفوق على ساسي

ديوكوفيتش يتمسك بصدارة التصنيف العالمي

نابولي: نأمل في التعاقد مع نيكولاس بيبي

الرئيس نيوز

بومبيو: يجب منع إيران من امتلاك السلاح النووي

"تلميع الدوحة".. خطة السيطرة القطرية على جامعات أمريكا

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وملك الأردن بشأن "القضية الفلسطينية"

بعد تراجع الإيراد.. مخاوف من انخفاض منسوب مياه النيل.. وخبراء: السكان والمناخ وراء الأزمة

منوعات

ثعبان عض هنديًا.. فمزقه بأسنانه ووضعه في كيس

دراسة: احتفاظك بالأسرار يضر بصحتك

سعودي يرفض إقامة حفل زفاف ابنته.. والسبب؟

مهنة تسبب تقلص حجم الدماغ

كشكول

أوائل الأزهر مطالبين الجامعة بالتعيين: نعمل في مهن لا تناسبنا

بعد "لم ينجح أحد".. طلاب "عوض الله" الفنية بالغردقة "لم يحضر أحد"

طلاب الدبلوم الفني يؤدون ٦٠ مادة في ثالث أيام"الملاحق"

تنسيق الجامعات 2019.. 229 ألفاً و978 طالب يتقدمون للمرحلة الثانية

إسلام سياسي

حقيقة جماعات التطرف في إسرائيل ــ كتاب جديد

أمين البحوث الإسلامية ومحافظ الإسماعيلية يلتقيان لبحث التعاون في الجانب الدعوي

إخواني منشق يكشف طريقة الجماعة للتغطية على فضائح قاداتهم

هل هرب "أبوبكر البغدادي" من سوريا؟

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

"البعض يخلع ملابسه متطوعًا" لجون حلمي أحدث إصدارات كتبنا

احتفالات متنوعة بثقافة إسنا

سيدة المصباح بثقافة القاهرة

كاتبات يركزن على الأبعاد السياسية للحجاب بدون تأييد أو معاداة

صفحتنا ع الفيس بوك