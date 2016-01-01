برلين تجرى استطلاعًا عن مدى مراعاة الشركات الألمانية لحقوق الإنسان بالخارج

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء استطلاع بين 1800 شركة ألمانية حول مدى مراعاة هذه الشركات لحقوق الإنسان من خلال تصنيع منتجاتها في الخارج.



وبدأت الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، استطلاعًا كتابيًا حول هذا الموضوع يُنْتَظَر أن ينتهي في مطلع أكتوبر المقبل.



ومن المنتظر أن يتم صدور التقرير النهائي في منتصف 2020، وسيكون هذا التقرير أساسًا للبت في إجراءات قانونية محتملة تهدف إلى الحفاظ على معايير بعينها لحقوق الإنسان.



تأتي هذه الخطوة على خلفية انتقادات لعمالة الأطفال والأجور المتدنية في مواقع إنتاجية في عدد من الدول النامية، منها على سبيل المثال مصانع نسيج في نبجلاديش.



كانت الحكومة الألمانية قد أقرت في 2016 خطة عمل وطنية تهدف إلى التزام 50% على الأقل من الشركات الألمانية التي يبلغ عدد عامليها 500 شخص فأكثر بالعناصر الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان في عام 2020.



ويعد الاستطلاع نقطة محورية في هذه الخطة، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل بدء الاستطلاع: إن ألمانيا والشركات الألمانية تستفيد على نحو خاص من العولمة، " ومن ثم فنحن نضطلع بمسئولية خاصة حيال حماية حقوق الناس الذين يعملون في مجال سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة لمنتجاتنا".



في المقابل، تنتقد الشركات هذه الخطوة، وقال أوفه ماتسورا، الرئيس التنفيذي للرابطة المجمعة لشركات صناعة النسيج والموضة الألمانية، إن العملية برمتها من البداية غريبة، مشيرا إلى أن الشركات مطلوب منها في الوقت الراهن الإجابة على أسئلة " ليست لها علاقة بالمطالب الواردة في خطة العمل الوطنية".



وأضاف ماتسورا:" لا يمكن تكرار تصويرنا كصناعة ألمانية تتسم بأعلى معايير اجتماعية وبيئية، على أننا لا نكترث بحقوق الإنسان، فالعكس هو الصحيح".