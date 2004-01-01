التايمز: أقدم قرية في العصر الحجري معرضة لأخطار التغيرات المناخية

سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، الضوء على أقدم قرية في العالم، وهي "سكارا براي" الواقعة في اسكتلندا، والتي تعد أقدم قرية على وجه الأرض، والموجودة قبل 5 آلاف عام.



وقالت الصحيفة إن هذه القرية تعد أحد أقدم مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وهي أفضل قرية تم العثور عليها من العصر الحجري الحديث في شمال أوروبان، وتم بناؤها قبل وقت طويل من بناء الأهرامات في مصر.



وأضافت أن القرية ما زالت محتفظة بأسطحها السليمة وأثاثها ومكوناتها المتصلة ببعضها البعض من خلال الممرات المغطاة، إلا أن هذا الموقع يتعرض لخطر متزايد بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع منسوب المياه والأمطار الغزيرة.



وأشارت إلى أن أحدت التقارير قيمت تأثير تغير المناخ على الموقع باستخدام بيانات مكتب الأرصاد الجوية، بين عامي 1961 و2004، واتضح ارتفاع متوسط درجة الحرارة في شمال اسكتلندا بمقدار 1 درجة مئوية، وارتفع معدل هطول الأمطار بنسبة 21%، وارتفعت أيام الأمطار الغزيرة بنسبة 8%.