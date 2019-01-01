ديوكوفيتش يتمسك بصدارة التصنيف العالمي

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس، في نسخته الصادرة صباح اليوم الإثنين.



واحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12.415 نقطة متفوقًا على منافسة الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الثاني برصيد 7.945 نقطة والسويسري روجر فيدرر الثالث برصيد 7.460 نقطة.



وحافظ النمساوي دومينيك ثيم على المركز الرابع (4.595 نقطة) متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف (4.415 نقطة) واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (4.045 نقطة) والياباني كي نيشيكوري (4.040 نقطة).



وجاء الروسي كارين خاشانوف في المركز الثامن برصيد 2.890 نقطة، وارتقى الإيطالي فابيو فونيني مرتبة واحدة ليحتل المركز التاسع عالميًا، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي دانييل ميدفيديف إلى التصنيف العاشر.



