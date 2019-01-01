لوكاكو خارج حسابات اليونايتد لمباراة الغد



ذكرموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أن سولشاير إختار 26 لاعبًا في قائمة مباراة كريستيانسوند المحدد لها غدًا الثلاثاء.



وضمت قائمة مانشستر يونايتد كلًا من، ديفيد دي خيا، لي جرانت، جويل بيريرا، سيرجيو روميرو، ديوجو دالوت، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، ماركوس روخو، لوك شاو، كريس سمولينج، أكسل توانزيبي، آرون وان بيساكا، آشلي يونج، فريد، أنجيل جوميز، دانيل جيمس، جيسي لينجارد، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، سكوت ماكتوميناي، أندرياس بيريرا، بول بوجبا، تاهيث تشونج ومايسون جرينوود، أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.



ويعد إستبعاد لوكاكو من قائمة مانشستر يونايتد لمباراة الغد بمثابة مؤشر جديد على إقتراب رحيل المهاجم البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.