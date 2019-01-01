معارض قطري: "تميم" يوجه "الجزيرة" لاستهداف البحرين

استنكر المعارض القطري فهد بن عبد الله آل ثاني، ترويج قناة "الجزيرة" القطرية لعدد من الأكاذيب الخاصة بمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للتركيز على المملكة واستهداف حكومتها.



وكتب "بن عبد الله آل ثاني" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "هناك توجيهات مباشرة من تميم لقناة الجزيرة وجميع أبواقهم الإعلامية في جميع المنصات أن تواصل التركيز على شقيقتنا الغالية البحرين".



وأضاف قائلًا: "كذبوا وافتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، ولكن كلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل".