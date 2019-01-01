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رياضة

كوريون سيتقدمون بشكوى احتجاجا على عدم مشاركة رونالدو في ودية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
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أفادت شركة محاماة كورية جنوبية الاثنين أن اكثر من ألفين مشجع كوري سيقاضون وكالة رياضية على خلفية عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة جمعت الأسبوع الماضي بين فريقه يوفنتوس الإيطالي وفريق من نجوم الدوري الكوري الجنوبي.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في سيول الجمعة، متجاهلا هتافات مشجعين طالبوا بدخوله أرض الملعب الذي غصت مدرجاته بـ65 ألف متفرج، ما دفع العديد منهم للهتاف لصالح غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والحائز مثله مثل رونالدو، على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وأفادت شركة ميونغان للمحاماة في سيول أن منظمي المباراة أكدوا أن العقد الموقع مع يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، كان يلزم رونالدو خوض 45 دقيقة على الاقل، ما دفع الجماهير للتهافت على شراء البطاقات التي راوحت أسعارها ما بين 25 دولارا أميركيا و338 دولارا، ونفدت بالكامل في غضون ساعتين ونصف الساعة بعد طرحها للبيع في الثالث من تموزيوليو.

وقال المحامي كيم هون - كي لوكالة فرانس برس "حتى الآن، اتصل بنا اكثر من ألفي مشجع لمتابعة الدعوى"، مضيفا "نخطط لتقديم الدعوى رسميا نيابة عنهم الأسبوع المقبل، في حال لم تقدم الوكالة اي خطة ملموسة للتعويض على حاملي التذاكر قبل ذلك".

وتأخر موعد اقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق الايطالي من نانجينغ الصينية حيث خاض ودية أمام مواطنه إنتر ميلان إلى كوريا خمس ساعات، ما أدى الى تأخر موعد انطلاق المباراة لساعة تقريبا.
في المقابل اكدت روبن تشانغ المديرة التنيفذية لوكالة "فيستا" الكورية الجنوبية التي نظمت المباراة لمحطة "سي بي اس" المحلية انها اشتكت الى نائب رئيس يوفنتوس اللاعب السابق التشيكي بافل ندفيد خلال المباراة لعدم اشراك رونالدو، فأجابها بالقول "آمل أيضًا في أن يلعب رونالدو. ولكنه قال إنه لا يريد. أنا آسف، لا يمكنني أن أفعل أي شيء".

وشددت على أن الوكالة ستجد "طرقا للتعويض" على حاملي التذاكر.

وقوبل امتناع رونالدو عن المشاركة بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحد المشجعين أن الدولي البرتغالي "خان واستخف بـ 60 الف متفرج"، مضيفا "لم اعد من عشاق رونالدو".
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