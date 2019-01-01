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رياضة

صلاح يتصدر قائمة ليفربول لمعسكر فرنسا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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صرح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي رسميًا منذ قليل عن قائمة الردز الكاملة التي تستعد للدخول في معسكر تدريبي في فرنسا تحضيرًا واستعدادًا للموسم الجديد الذي اقترب من البداية.

ونشر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" أعلن فيه أسماء اللاعبين المستدعين من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب للدخول في معسكر مغلق في فرنسا.

وشهدت قائمة ليفربول عودة ثلاثة من أهم لاعبي الفريق وهم المصري محمد صلاح والبرازيليين روبيرتو فيرمينو والحارس أليسون بيكر.

وغاب الثلاثي صلاح، فيرمينو وأليسون عن بداية معسكرات وفترة تحضير ليفربول للموسم الجديد بسبب انشغالهم بالتواجد مع منتخبات بلادهم في البطولات القارية والدولية.
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