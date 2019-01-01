بوريس جونسون ورفيقته ينتقلان للإقامة في 10 داوننج ستريت

قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سينتقل إلى مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت اليوم الاثنين بصحبة رفيقته كاري سيموندز.



وعندما اجتاز جونسون الباب الأسود للمقر في 10 داوننج ستريت الأسبوع الماضي بعد فوزه بالمنصب، كان أول من يتولى هذا المنصب ويجتاز هذا الباب دون أن يكون برفقة زوجة منذ قرابة نصف قرن.



ووفقت سيموندز، التي كانت مسؤولة للاتصالات في حزب المحافظين، في مكان قريب مع فريق عمل جونسون.



وردا على سؤال عما إذا كانت رفيقة جونسون ستنتقل للعيش معه في مقر الإقامة الرسمي قالت المتحدثة "سينتقل رئيس الوزراء رسميا للعيش هناك اليوم ونعم، ستعيش شريكته هناك أيضا".



وامتنعت المتحدثة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



ودأب أي رئيس وزراء جديد لبريطانيا منذ عقود على المشاركة في تقليد متعارف عليه بالتلويح لممثلي وسائل الإعلام قبل دخوله 10 داوننج ستريت للمرة الأولى بصحبة زوجته وربما أطفالهما أيضا.



لكن جونسون (55 عاما) وزوجته مارينا ويلر التي أنجب منها أربعة أبناء أعلنا في سبتمبر أيلول الانفصال وقالا إنهما قررا الطلاق بعد زواج دام 25 عاما. ولم يتضح ما إذا كان الطلاق قد تم.