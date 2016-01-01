طوكيو ترغب في استمرار اتفاقها العسكري مع سول رغم توتر العلاقات

أعرب المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، اليوم الإثنين، عن رغبة بلاده في الحفاظ على الاتفاق الثنائي المتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع كوريا الجنوبية رغم توتر العلاقات بين البلدين.



وقال سوجا -في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية- "من المهم أن نتعاون مع بعضنا البعض بشأن القضايا التي تحتاج إلى طريقة تعاونية"، معترفا بأن العلاقات الثنائية بين طوكيو وسول في وضع صعب للغاية في الوقت الراهن.



وأضاف:"لقد جددنا الاتفاقية تلقائيًا كل عام على أساس الاعتراف بأنها عززت التعاون الأمني ​​الثنائي وساهمت في السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أهمية الاتفاقية.



وكانت طوكيو وسول قد وقعتا الاتفاقية العامة لأمن المعلومات العسكرية في 23 نوفمبر 2016، وهو اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتتجدد الاتفاقية بشكل تلقائي كل عام إلا إذ أعلمت دولة منهما الأخرى نيتها في إنهاء الاتفاق قبل موعد تجديد الاتفاقية بـ90 يوما.



وتم التوقيع على الاتفاقية في عهد الرئيس السابق لكوريا الجنوبية بارك كون هيه ردًا على المخاوف المتزايدة بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.



وتدهورت العلاقات بين الجارتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات وسط خلافات حول تاريخ الحرب والسياسة التجارية.



وأمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين الذين وجدت أنهم كانوا ضحايا العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.في حين ترى طوكيو أن مسألة التعويضات قد تمت تسويتها بموجب اتفاق ثنائي صدر عام 1965.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شددت اليابان ضوابط التصدير على ثلاث مواد كيميائية تستخدم لتصنيع أشباه الموصلات وشاشات الهواتف الذكية وأجهزة التليفزيون، وانتقدت كوريا الجنوبية هذا القرار باعتباره انتقاما، وتصر طوكيو على أن الإجراءات تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية.