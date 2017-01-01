السكة الحديد: زيادة عربات "الجولف" بمحطة رمسيس خلال عيد الأضحى

قررت هيئة السكة الحديد، تكثيف تواجد عدد العربات الجولف الموجودة في محطة رمسيس بالقاهرة، وذلك من أجل المساهمة في نقل كبار السن من خارج المحطة إلى داخلها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وتقوم هيئة السكة الحديد بتوفير تلك الخدمة بصور منتظمة للمواطنين خلال الأيام العادية، ولكن سيتم تكثيفها بكثرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل توافد عدد ضخم من المواطنين على المرفق خلال احتفالات عيد الأضحى.



وتقدم هيئة السكة الحديد، هذه الخدمة مجانية داخل المرفق ولا تسعى الهيئة لتحقيق مكاسب مالية من تلك الخدمة، خاصة أنها تخدم كبار السن ومن يعانوا من مشكلات صحية، وتلاقي تلك الخدمة ترحيب كبير من المواطنين.