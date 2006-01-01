باتريس إيفرا يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً

أعلن اللاعب الفرنسي باتريس إيفرا البالغ من العمر 38 عامًا ظهير أيسر ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، موناكو الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي والعديد من الاندية الأخرى اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.



ونشر باتريس إيفرا مقطع فيديو قصر علي صفحاته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، تويتر وفيسبوك أكد فيه قرار اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.



وعرف باتريس إيفرا جيدًا في عالم كرة القدم عندما ارتدى قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2006 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، حيث لعب في فريق ملعب أولد ترافورد 8 مواسم كاملة قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2014.



وحقق باتريس إيفرا 21 بطولة رسمية في مسيرته الكبيرة في كرة القدم، أهمها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد 5 مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع الشياطين الحمر.