برنامج بدني لسيدات "طائرة الأهلي" بعد عودتهن من منافسات إفريقيا

صرح حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي، بأنه حدد برنامج إعداد بدني خاص للاعبات الفريق في المنتخب الوطني، بعد عودتهن من البطولة الإفريقية.



وأضاف المدير الفني للفريق، فى تصريحات اليوم الاثنين، أنه يسعى لتخفيف الحمل التدريبي للاعبات، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وحصل المنتخب الوطني على المركز الرابع في بطولة إفريقيا، عقب خسارته 3–1 أمام السنغال فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التى استضافتها مصر على صالة ٦ أكتوبر، خلال الفترة من التاسع وحتى الرابع عشر من يوليو الجاري.

